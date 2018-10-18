روسيا: محادثات توقيع الاتفاقية المصرية للتجارة الحرة تبدأ قبل نهاية 2018

أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أورشكين، أهمية منطقة التجارة الحرة المزمع إقامتها بين مصر والاتحاد الأوراسي، مشيراً إلى أن المباحثات مع الجانب المصري في هذا الخصوص ستبدأ قبل نهاية العام الجاري بحيث يتم التوقيع على الاتفاقية خلال العام المقبل.

ووصف الوزير الروسي مصر بأنها بمثابة البوابة لدخول الأسواق الإفريقية، فضلاً عن كونها تعد سوقاً واعدة في حد ذاتها، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد المصري تطوراً ديناميكيا ملموساً في الأعوام القادمة.

في الوقت ذاته، قال أورشكين إن روسيا مهتمة كذلك بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر في ظل وجود مشروع بناء "منطقة صناعية روسية" في منطقة قناة السويس، حيث تطمح الشركات الروسية إلى الاستفادة من هذه الاتفاقية من خلال تطبيق رسوم جمركية مخفضة عند دخول المستلزمات، ومنها الآلات، إلى المنطقة الاقتصادية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في مدينة سوتشي، إنه في إطار مشروع المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس سيتم ضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن هذه المنطقة ستوفر قرابة 35 ألف فرصة عمل جديدة بمصر.

يذكر أن مصر تسعى إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروسا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان، وستضمن الاتفاقية نفاذ البضائع المصرية لهذه الأسواق برسوم جمركية تفضيلية.