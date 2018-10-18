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فيديو.. عمر خيرت يوضح سر غياب موسيقاه عن السينما الفترة الأخيرة

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت
إيفون مدحت 
نشر فى : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 2:02 ص | آخر تحديث : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 2:02 ص
كشف الموسيقار عمر خيرت، عن سر غياب موسيقاه عن الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الأخيرة، قائلًا إنه لم يشارك في السينما أو التليفزيون بموسيقاه منذ فترة طويلة لانشغاله في حفلاته الفنية وسفره إلى الخارج. 

وأكد، في تصريح لبرنامج «عين» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الأربعاء، أنه لن يتردد في قبول تأليف موسيقى أي عمل فني إذا كان جيدًا، واصفًا الفن بأنه دائمًا ما يجمع الأوطان والبشر والبلاد مع بعضها البعض.

وأشار إلى مرور 123 عامًا على صناعة السينما في مصر، قائلًا إن مصر من أوائل دول العالم في السينما لذلك تستحق أن تتصدر صناعة المهرجانات.

ولفت إلى متابعة السينما العالمية من وقت لآخر، للتعرف آخر التطورات في التأليف الموسيقي، موضحًا أنه لا يفعل ذلك بكثرة لأنه دائمًا ما يكون عقله منشغلًا بأفكاره الموسيقية.


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