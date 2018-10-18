الآلاف من مواطني هايتي يتظاهرون ضد الفساد السياسي

تظاهر الآلاف من مواطني هايتي، الأربعاء، في مدينة بور أو برنس ضد الفساد السياسي، داعين إلى إجراء تحقيق في استخدام أموال "البتروكاريبي"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



والبتروكاريبي هو تحالف لدول كاريبية عدة مع فنزويلا يشتري النفط بأسعار تفضيلية.



واتهم المتظاهرون الساسة بإساءة استخدام الأموال وألقوا حجارة على قوات الأمن المكلفة بحماية الرئيس جوفينيل مويس، الذي وضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري وألقى كلمة في بور أو برنس.



يذكر أن هايتي هي أفقر دولة في الأمريكتين، حيث يعيش نحو 60% من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفقا للبنك الدولي.