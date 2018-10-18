حسام حسن يشارك في حملة 100 مليون صحة ضد فيروس سي

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قام حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي صباح اليوم الخميس، شارك في الحملة الطبية التي تطلقها الحكومة المصرية للقضاء على فيروس سي.

ولاقى حسام حسن خلال خضوعه للتحاليل لاستقبال وترحاب طيب من كافة العاملين بالحملة والذين أكدوا أن تواجد المدير الفني للمصري سيساهم كثيرًا في انتشارها.

ومن جانبه أثنى حسام حسن على تلك الحملة المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي موجهاً شكره للقائمين عليها ومؤكداً أنها تعد خطوة كبيرة في مجال القضاء على فيروس سي وغيره من الأمراض غير السارية .

وكان المدير الفني للمصري قد استغل تدريبات الفريق داخل المدينة الرياضة لتعود لاعبيه على اللعب على النجيل الصناعي لملعب الهدف الموجود داخل المدينة الرياضية وتوجه بعدها لإجراء التحاليل الطبية.