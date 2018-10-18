وزير العدل التركي يتوقع ظهور نتائج تحقيقات قضية خاشقجي «قريبا»

صرح وزير العدل التركي عبد الحميد جول، بأنه يتوقع ظهور النتائج في التحقيقات المتعلقة بقضية اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي قريبا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن جول القول في مقابلة معها اليوم الخميس إن تحقيقات "وافية" تجري في القضية، وأنه "من المتوقع ظهور النتائج قريبا".

وأوضح أن ممثلي الادعاء الأتراك يحققون في القضية "بعمق ودون ترك أي ثغرة".

ولفت إلى أن مكتب الادعاء في إسطنبول سيكشف الحقيقة وراء اختفاء خاشقجي، مضيفا أن التحقيقات تجري مع الالتزام بالقانون الدولي.

وأنهى فريق التحقيق التركي السعودي المشترك، بخصوص اختفاء خاشقجي، أعماله في مبنى القنصلية السعودية باسطنبول ومقر إقامة القنصل السعودي في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وكان المسؤولون الأتراك قد قاموا بجولة تفتيش سابقة في القنصلية أمس الأول الثلاثاء.

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تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي مختفٍ منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول مطلع الشهر الجاري لاستخراج بعض الأوراق. وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.