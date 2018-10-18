قادة الاتحاد الأوروبي: لم يتحقق تقدم كاف لعقد قمة خاصة في نوفمبر

اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تحقق تقدما كافيا لتبرير عقد قمة خاصة في نوفمبر، حسبما أفاد مصدر في الاتحاد الأوروبي شريطة عدم الكشف عن هويته عقب المحادثات في بروكسل.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد اقترح في البداية عقد قمة في نوفمبر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، إذا كان هناك اتفاق يلوح في الأفق.

وأشار الزعماء إلى أنه "على الرغم من المفاوضات المكثفة، لم يتم إحراز تقدم كاف"، ودعوا المفاوض الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد ميشيل بارنييه إلى مواصلة جهوده، حسب المصدر.

وأعرب القادة الـ27 عن استعدادهم لعقد قمة "عندما يتم إحراز تقدم حاسم".