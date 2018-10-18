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باكستان: أمريكا وحلفاؤها يجب ألا ينسحبوا من أفغانستان حتى استقرار الأوضاع

إسلام آباد أ ش أ
نشر فى : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 7:26 م | آخر تحديث : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 7:26 م

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب ألا ينسحبوا من أفغانستان حتى استقرار الأوضاع.
ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن فيصل قوله، اليوم الخميس، "إن بقاء القوات الأمريكية وحلفائها وفقًا لتفويض من الأمم المتحدة يجدد سنويًا".
وأكد أن بقاء القوات هناك من أجل تحقيق السلام والاستقرار وتطوير البلاد، قائلاً : "لا يوجد حل عسكري للصراع في أفغانستان".
وأوضح أن التسوية التفاوضية تمثل أكثر الخيارات قابلية للتطبيق، لافتًا إلى أن بلاده ستبذل قصارى جهدها للوصول إلى تسوية عبر المفاوضات.


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