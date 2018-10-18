المياه الجوفية بجنوب سيناء: سد الإسباعية نجح في حجز مياه أمطار سانت كاترين

قال المهندس عبد الله حامد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن سد وادي الإسباعية بمدينة سانت كاترين نجح في حجز مياه الأمطار التي هطلت على حوض وادي الإسباعية مساء.



وأوضح أنه حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء أمس ولمدة حوالي خمسة وعشرون دقيقة هطلت أمطار شبه متوسطة على مدينة سانت كاترين ثم عاودت الأمطار مرة أخرى حوالي الساعة الخامسة والنصف حتى الساعة السادسة.



وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمياه أنه لم يحدث أي تأثير للأمطار على الطرق أو المنشآت أو الأكمنة، موضحا أن طول السد يبلغ 150م واتفاعه 6.5م والسعة التخزينية 100 ألف متر مكعب تم إنشاءه بتكلفه 5435000 جنيه.



وأشار إلى أن السد تم الانتهاء من تنفيذه وافتتاحه في بداية شهر يوليو الماضي ضمن منظومة حماية مدن محافظة جنوب سيناء من أخطار السيول ومنها مدينة سانت كاترين.