رئيس البورصة: السماح للمصريين بالخارج بالتكويد عبر جواز السفر تسهيلا للإجراءات

توصلنا إلى هذا الإجراء بعد الاستماع إلى عدد من شركات الوساطة المالية



قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن قرار السماح للمصريين بالخارج بتكويد وتحديث بياناتهم، باستخدام جواز السفر الساري، سيحدث فارقًا مع المصريين بالخارج، نظرًا لمساهمته في تبسيط الإجراءات، متابعًا: «نعتمد بالأساس على البطاقة، مثل أي المؤسسات المختلفة، ولكن لظروف المصريين بالخارج، اتجهنا إلى توفير إمكانية تحديث الأكواد المتعلقة بالاستثمار في البورصة من خلال جواز السفر المميكن، مع تقديم ما يفيد بإقامتهم خارج البلاد».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أنه تم التوصل إلى طرح هذا الإجراء بعد الاستماع لعدد من شركات الوساطة المالية، أو السمسرة، لسماع طلبات المستثمرين في هذا الشأن، معقبًا: «كان هذا هو أحد المقترحات التي طرحت، لتبسيط الإجراءات قدر المستطاع لتوفير قدر من السهولة بصورة أكبر من ذي قبل».

وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية في البورصة المصرية، فأردف أن الدولة كانت قد أعلنت أنه سيتم تنفيذ برنامجها في هذا الشأن عبر مرحلتين، الأولى تتضمن زيادة الحصص المطروحة في بعض الشركات الموجودة بالفعل، من أجل إفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في هذه الشركات، ومنها الشركة الشرقية للدخان ضمن 5 شركات.

وذكر كذلك أن المرحلة الثانية تشمل الشركات التي ستطرح لأول مرة في البورصة المصرية، والتي من المنتظر أن يتم رطحها في الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى بدء إحدى الشركات العاملة في قطاع البترول في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان الرسمي عن الطرح.

وأوضح أن البورصة المصرية مستعدة ببنيتها التحتية لاستقبال هذه الطروحات الجديدة، مضيفًا: «لدينا ما يكفي، بل ويزيد من قدرة برامج التداول والتسوية، لاستقبال أعداد كبيرة من الطروحات والتداول».

واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، المقترح المقدم من البورصة، بالسماح للمصريين بالخارج بالتكويد أو تحديث بياناتهم باستخدام جوازات سفرهم السارية المميكنة سارية الصلاحية التى تحتوى على الرقم القومي.