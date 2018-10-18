وزيرا مالية هولندا وفرنسا يقاطعان مؤتمرا استثماريا سعوديا

أعلن وزيرا المالية الهولندي والفرنسي، عدم حضورهما مؤتمرًا استثماريًا سعوديًا، يعرف باسم "دافوس في الصحراء"، بسبب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الحكومة الهولندية، إن وزير المالية فوبكه هوكسترا، لن يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي سيُعقد الأسبوع المقبل في الرياض.

من جهة أخرى، أعلن وزير المالية، الفرنسي برونو لومير، في تغريدة، عدم حضوره، بسبب قضايا "خطيرة" أثارها اختفاء خاشقجي.

ولم يخرج خاشقجي مجددًا من القنصلية السعودية في إسطنبول، منذ دخلها في الثاني من الشهر الجاري، ما دفع عدد من الحضور رفيعي المستوى لإلغاء مشاركتهم بالمؤتمر السعودي.

وقالت السعودية، إن خاشقجي اختفى بعد خروجه من مبنى القنصلية.