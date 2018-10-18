الخميس 18 أكتوبر 2018 6:53 م القاهرة القاهرة 26.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع عودة رحلات الطيران الروسي إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة قريباً؟
النتـائـج تصويت

بوتين: موسكو مستعدة لتحسين العلاقات مع واشنطن في أي لحظة

موسكو أ ش أ
نشر فى : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 6:37 م | آخر تحديث : الخميس 18 أكتوبر 2018 - 6:37 م

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عن اعتقاده بحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استقرار العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى استعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بوتين - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - حينما سُئل عما إذا كانت الاجتماعات مع ترامب مفيدة أم لا: "إن التواصل والتباحث مع بعضنا البعض أفضل من المشاجرة باستمرار"، مضيفا "في رأيي، أن رئيس الولايات المتحدة الحالي يسعى إلى تحقيق نوع من الاستقرار للعلاقات الروسية-الأمريكية، دعونا نرى كيف سيتطور الوضع، وعلى أي حال نحن مستعدون لتحسين العلاقات في أي لحظة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك