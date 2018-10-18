مصرع 6 أشخاص فى حادث تصادم ببورسعيد



لقى 6 أشخاص مصرعهم فى حادث مروع بجنوب محافظة بورسعيد، بينهم شابين و طفلين وسيدتين، بعدما وقع حادث تصادم بين سيارة "ملاكي" مع سيارة "نقل" بالكيلو 17 على طريق بورسعيد - الإسماعيلية جنوب محافظة بورسعيد.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص بموقع الحادث بعدما تحطمت السيارة "الملاكي" جراء التصادم، وانتقلت سيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية وشرطة النجدة والمرور إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع الجثث إلى المستشفى، والتحفظ على جثامين الضحايا بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة؛ للوقف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإصدار التصريح بالدفن.

ولم يتم التعرف على ضحايا الحادث إلى الآن سوى (محمد عبد الجواد محمد - ٢٠ عامًا)، والذي كان يقيم بمحافظة الدقهلية.