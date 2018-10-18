إصابة 3 جنود أجانب في تفجير انتحاري في أفغانستان

أعلنت قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن ثلاثة أفراد من القوات الأجنبية أصيبوا في انفجار وقع في إقليم باروان وسط البلاد.

ووفقاً لبيان لـ"بعثة الدعم الحازم" التابعة للحلف، فإن الجنود كانوا يشاركون في دورية في منطقة باجرام عندما وقع الانفجار، ولم تكشف البعثة عن هويات الجنود المصابين.

وقال خليل نوري المتحدث باسم شرطة الإقليم، إن انتحارياً يقود سيارة استهدف القوات مساء أمس، معلناً مسلحو "طالبان" المسؤولية عن الهجوم، وزعم متحدث باسم الحركة أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 جنود أمريكيين وإصابة 4 آخرين.

ووفقاً لوزارة الدفاع الأمريكية، فقد لقى جندي حتفه في وقت سابق من الشهر الجاري، متأثراً بجروح أصيب بها في تفجير بإقيم هلمند جنوبي البلاد.