بعثة مصر تعود الأحد المقبل بعد المشاركة في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

أكد محمد عبدالعزيز غنيم ، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ورئيس البعثة المصرية في أولمبياد الشباب ، المقامة حاليًا في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، أن البعثة ستغادر إلى غدا الجمعة، وتصل في الواحدة والنصف فجر الأحد.

وكانت البعثة المصرية حققت حتي الآن 11 ميدالية بأولمبياد الشباب بواقع (3 ذهبيات- فضيتين- 6 برونزيات).

وتشارك بعثة مصر برئاسة غنيم، فى دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبا ولاعبة ينافسون فى 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعبا و29 لاعبة وهى ألعاب الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسى الحديث، الفروسية، الجمباز الفنى والإيقاعى، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثى، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات.