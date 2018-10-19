نواب محافظون يعارضون فكرة «ماي» لتمديد الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي

انتقد متشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين البريطاني، تصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي، اليوم الخميس، بشأن تمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بلادها من التكتل.

وقال جاكوب ريس موجج، الذي يرأس مجموعة من نحو 60 من أعضاء البرلمان المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أعتقد أنه خطأ، وربما كان مكلفًا".

ودعت النائبة عن حزب المحافظين، نادين دوريس، ماي إلى "التنحي عن منصبها"، في موقف أشد من ريس موجج.

وقالت دوريس: "إذا كانت تيريزا ماي تطلب فترة انتقالية أطول فإنها تُماطل".

وأضافت: "لقد حان الوقت لأن تتنحى لتسمح لشخص يمكنه التفاوض، بتولي المسؤولية وتحقيق نتائج".

وقالت النائبة أندريا جينكينز، التي دعت ماي في وقت سابق الى خوض انتخابات جديدة، "بالتأكيد يكفي ذلك".

ونشرت جنكينز نسخة من خطاب، إلى ماي، في يونيو الماضي، وقعه 33 نائبا محافظا وضعوا "خطوطهم الحمراء" إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.