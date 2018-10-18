استطلاعات: حزب ميركل يحصل على 26% من أصوات «هيسن» الأحد المقبل

كشف استطلاع حديث عن استمرار تراجع تأييد المواطنين للأحزاب الحاكمة في ألمانيا، وبحسب معهد أبحاث الانتخابات بمدينة مانهايم سيحصل الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على 26% فقط من الأصوات إذا تم إجراء الانتخابات المحلية في هيسن يوم الأحد المقبل.

يذكر أن حزب ميركل حصد 38.3% من الأصوات في الانتخابات المحلية الأخيرة بهذه الولاية في عام 2013، ويأتي في المركز الثاني حزب الخضر الألماني بنسبة 22% بحسب الاستطلاع فيما يعقبه في المركز الثالث الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم الاتحادي بنسبة 20%.

يذكر أن حزب الخضر حصل على 11.1% من الأصوات في عام 2013 وكان الاشتراكيون الديمقراطيون في المركز الثاني بنسبة 30.7%، يشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المحلية في ولاية هيسن يوم 28 أكتوبر الجاري.

وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا «ايه إف دي» اليميني المعارض على 12 بالمئة من الأصوات في هذا الاستطلاع فيما حصل كل من حزب اليسار المعارض والحزب الديمقراطي الحر على 8%.

وكشف الاستطلاع أن الحكومة الحالية في الولاية المكونة من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر مهددة حاليا بالبقاء بعد إجراء هذه الانتخابات.

وبحسب الاستطلاع سوف تحصل حكومة مكونة من حزب ميركل والخضر والديمقراطيين الأحرار أو حكومة مكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزبي الخضر واليسار على أغلبية داخل البرلمان المحلي بالولاية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع عبر الهاتف في الفترة بين 15 و17 أكتوبر الجاري، أي بعد الانتخابات المحلية بولاية بافاريا يوم الأحد الماضي وشملت 1035 شخصا ممن يحق لهم التصويت في ولاية هيسن.