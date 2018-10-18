نقيب الزراعيين يفتتح معرض «الوادي أليكس» بالإسكندرية



افتتح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، اليوم الخميس، معرض "الوادي أليكس" الزراعي الدولي في دورته الأولي بالإسكندرية، بمشاركة 100 من كبري الشركات الزراعية الدولية والمحلية العاملة في مجال الأسمدة والبذور ومستلزمات الزراعة الحديثة، بالإضافة لكبرى الشركات العاملة في إنتاج الشتلات.

وأضاف "خليفة"، في بيان صحفي، أن إقامة مثل هذه المعارض يُعد فرصة جيدة لتقديم الدعم الفني للمزارعين؛ للتعرف علي المستلزمات الحديثة في الزراعة، والحصول علي مستلزمات الإنتاج التي تمكن المزارعين من زيادة معدلات إنتاجهم، موضحًا أنه ذلك من شأنه زيادة معدلات دخول المزارعين، وتحسين الاقتصاد القومي المصري.

وشدد نقيب الزراعيين، علي أهمية تركيز البحث العلمي الزراعي علي إنتاج أصناف مصرية من بذور الخضروات عالية الإنتاجية، بدلًا من الاستيراد الخارجي؛ بهدف توفير العملة الصعبة، خاصة في ظل استيراد مصر حوالي مليون طن سنويًا من بذور الخضروات بتكلفة 18 مليار جنيه.