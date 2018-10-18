وزير القوى العاملة يتفقد المكتب العمالي بالقنصلية المصرية في الكويت

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تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان صباح اليوم الخميس، العمل داخل مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في الكويت.

والتقى الوزير - يرافقه سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وقنصل مصر العام بالكويت السفيرة هويدا عصام والملحق العمالي في الكويت أحمد يوسف - بالموظفين العاملين بالمكتب؛ لمراجعة آلية العمل داخله والبحث عن المزيد من التيسيرات على المواطنين المترددين عليه.

ووجه موظفي المكتب العمالي في القنصلية بتحديد مواعيد يومية لتسلم الطلبات من المواطنين المترددين على المكتب وتسليمها مرة أخرى للمواطنين؛ تسهيلا عليهم وضمان عدم تكدسهم أمام المكتب.

من جهتهم، وجه عدد من المواطنين - المتواجدين بالمكتب لإنهاء معاملاتهم - تحيتهم للوزير، مشيدين بآلية العمل داخل المكتب العمالي وسرعة إنجاز معاملاتهم.