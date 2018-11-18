التحالف الدولي ينفي استهداف مدنيين في غاراته شرقي سوريا

نفى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا التقارير التي تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة غاراته في منطقة هجين شرقي سوريا.

وقال التحالف - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الليلة - إن قوة المهام المشتركة نفذت يومي /الجمعة/ و/السبت/ 19 غارة استهدفت مواقع لتنظيم داعش في منطقة هجين السورية، وتم التأكد من أن جميع المواقع المستهدفة كانت خالية من المدنيين.

وأضاف البيان أن التحالف رصد مجموعة 10 غارات في منطقة هجين لم يتم تنفيذها من قبل التحالف الدولي أو القوات الشريكة له، كما لم يتم التنسيق مع التحالف بشأنها.

ودعا التحالف الدولي في بيانه "جميع الفاعلين الآخرين" في سوريا إلى وقف الغارات غير المنسقة في منطقة نهر الفرات.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال - في وقت سابق اليوم - إن 43 شخصا، غالبيتهم من المدنيين من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش، قتلوا جراء غارات نفذها التحالف الدولي شرقي سوريا.