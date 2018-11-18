سيارة تداهم مطعما ألمانيا وتصيب امرأة و120 ألف يورو قيمة الخسائر

داهمت سيارة مسرعة مطعما في مدينة هالا شرقي ألمانيا ما أسفر عن إصابة امرأة إصابة خطيرة وإحداث خسائر بلغت قيمتها نحو 120 ألف يورو.

وأعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن المرأة البالغة من العمر 57 عاما كانت في المطعم أمس السبت فيما تمكن شخصان آخران من الاحتماء بمكان آمن عند قدوم السيارة.

ووقع الحادث عندما أخطأ رجل يبلغ من العمر 75 عاما أثناء صف سيارته وقاد السيارة على نحو مفاجئ بسرعة لتخترق إلى ساحة المطعم عبر نافذة كبيرة فيه، وحسب الشرطة فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرجل قد أخطأ وضغط على بدال السرعة بدلا من بدال المكابح.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن السيارة "فجأة أصبحت في منتصف غرفة الطعام"، وأضاف"لا يمكن تصور ما كان من الممكن أن يحدث أكثر من ذلك" وذلك في إشارة إلى مقدار الدمار الذي حدث في غرفة الطعام.

من جانبه قال أحد العاملين في المطعم إن الفزع تغلغل في الموجودين، وهرعت الشرطة والإطفاء بقوات كبيرة إلى مكان الحادث، وجرى نقل المرأة المصابة على متن مروحية إلى المستشفى.

وحسب الشواهد الأولية فإن شريكة حياة قائد السيارة كانت توجهه أثناء صف السيارة وقد أصيب الرجل بإصابات طفيفة فيما أصيبت شريكة حياته بالصدمة.