جوتيريش يعرب عن «قلقه البالغ» بسبب تصاعد العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، أنه "قلق للغاية" بشأن زيادة العنف مؤخرا في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال ستيفان دوياريتش، المتحدث باسم جوتيريش، إن البيان يأتي بعد مقتل 37 شخصا على الأقل خلال هجوم شنه متمردون على مخيم للأشخاص النازحين في بلدة الينداو يوم الخميس الماضي.

وبعد ذلك بيوم هاجمت مجموعة مسلحة أخرى معسكرا لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قرية "جبامبيا" جنوب غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، ما أسفر عن مقتل جندي تنزاني.

وتتزايد الهجمات من قبل مختلف جماعات الميليشيا في الأسابيع الأخيرة، طبقا للأمم المتحدة.

يُذكر أن جمهورية إفريقيا الوسطى، الغنية بالماس لكنها تواجه الفقر، تعاني من أزمة منذ أواخر عام 2012، عندما اندلعت أعمال عنف بين جماعات مسلمة ومسيحية متمردة.

وبعد فترة من الهدوء النسبي عام 2016، اندلعت الاشتباكات مجددا مطلع 2017 في العديد من البلدات بأنحاء البلاد.

وقد فقد نحو 1.2 مليون مواطن، أي ربع تعداد السكان، منازلهم بسبب العنف، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.