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رئيس وزراء كندا: قادة منتدى أبيك فشلوا في الاتفاق على بيان ختامي

بورت مورسبي - د ب أ:
نشر فى : الأحد 18 نوفمبر 2018 - 11:09 ص | آخر تحديث : الأحد 18 نوفمبر 2018 - 11:09 ص

صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بأن الدول الـ21 المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» فشلت في الاتفاق على بيان ختامي.

وأوضح أن الدول الأعضاء لديها وجهات نظر مختلفة بشأن القضايا التجارية، ومن ثَم فإنه لن يصدر عن القمة إلا ملخص في نهاية الاجتماع.

وقد ألقى النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على الاجتماع المنعقد في بورت مورسبي عاصمة بابوا غينيا الجديدة، حيث تبادل الجانبان الاتهامات.

ولفت «ترودو» إلى أن الدولتين كان ضمن الدول المسؤولة عن فشل التوصل إلى توافق في الآراء.

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