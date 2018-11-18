رئيس وزراء اليابان ينتقد القيود التجارية الانتقامية بين أمريكا والصين

انتقد رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، اليوم الأحد في اليوم الثاني من أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في بابوا غينيا الجديدة فرض «قيود تجارية انتقامية» بين الدول، في إشارة على ما يبدو إلى تصاعد خلاف تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أنه يتعين اتخاذ أي إجراء استنادا إلى قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه»، اليوم الأحد، إن آبي شدد على التزام اليابان بوضع قواعد تجارية حرة ونزيهة بوصفها تعزز التجارة الحرة.

وتعهد آبي أيضا بدعم مشروعات بنية تحتية تفي بالمعايير الدولية.

وتابع آبي أنه يتعين دراسة هذا الانفتاح والسلامة المالية، حتى تكون هناك مشروعات بنية تحتية مفيدة للمستثمرين والمستفيدين.