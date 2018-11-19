مراسل «سى إن إن» يعود للبيت الأبيض بعد طرد ترامب له

عاد مراسل شبكة «سى إن إن»، جيم أكوستا، مرة أخرى إلى البيت الأبيض، اليوم، لممارسة مهام عمله، بعدما أمر أحد القضاة الأمريكيين بإعادة التصريح الخاص به والذى أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا بإيقافه.

ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية الفيديو الأول لأكوستا وهو يستعد لدخول البيت الأبيض من أجل حضور أحد المؤتمرات الصحفية فى البيت الأبيض.

وقال مراسل الشبكة الأمريكية، عقب حضوره للمؤتمر إنه سعيد بكل ما حدث خلال الفترة الأخيرة، والترابط والتضامن الذى أظهره معه زملاؤه الصحفيون، واصفا ما حدث له بالاختبار لجميع الصحفيين والذين نجحوا فيه.

وكان أكوستا بطل أحد الفيديوهات الشهيرة بعدما تقدم خلال مؤتمر صحفى بسؤال لدونالد ترامب حول تحقيقات التدخل الروسى بالانتخابات قبل أن يقوم الرئيس الأمريكى بطرده من المؤتمر ويقول إن شبكته عليها أن تشعر بالعار لأنه يعمل معها.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد هدد بطرد أكوستا مجددا من البيت الأبيض، عقب الأمر القضائى بإلزام البيت الأبيض إعادة التصريح الصحفى له، قائلا: «إذا أساء (جيم أكوستا) التصرف مجددا سأطرده، أو سأضطر لإلغاء المؤتمر الذى يتواجد به».

والجمعة، ألزم قاضى محكمة واشنطن الجزئية تيموثى جى كيلى ــ معين من قبل ترامب فى 2017 ــ البيت الأبيض بإعادة التصريح للصحفى لأكوستا. وقال كيلى إن قرار البيت الأبيض بسحب التصريح من مراسل (سى إن إن)، «يفتقر إلى الشفافية». وذلك بعد رفع الشبكة الأمريكية لدعوى قضائية ضد ترامب والبيت الأبيض.