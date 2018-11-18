«ترامب» يعد بتقرير واف عن مقتل «خاشقجي» الأسبوع الجاري

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "بتقرير واف" عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وقال "ترامب" في ماليبو يوم أمس السبت، "إن ما حدث شيء فظيع، مقتل صحفي، سنقدم تقريرًا وافيا خلال اليومين القادمين، ربما الاثنين أو الثلاثاء".

ثم قال بكل تأكيد سيكون هناك "تقرير يوم الثلاثاء".

وسيتناول التقرير "التأثير العام ومن الذي تسبب فيه ومن قام به".

وردا على سؤال حول تقارير تقييم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بشأن تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال ترامب "إنهم لم يقيّموا أي شيء بعد، إنه من المبكر للغاية".