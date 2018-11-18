الاتحاد الأوروبي يكرر المطالبة بإجراء تحقيق في مقتل «خاشقجي»

جدد الاتحاد الأوروبي دعوته أمس السبت، إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال وزراء الخارجية الأوروبيون في بيان تم الاتفاق عليه مع منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، إن "الاتحاد الأوروبي كان واضحا منذ البداية في دعوته إلى إجراء تحقيق شامل وموثوق وشفاف في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأوضح البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية في برلين على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن "الاتحاد الأوروبي أحيط علمًا بإعلان السلطات السعودية في 15 نوفمبر عن آخر التطورات في تحقيقاتها، لكن لا تزال هناك حاجة إلى توضيح كامل للظروف المحيطة بهذه الجريمة البشعة، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عنها".

وأضاف البيان "سنراقب مع شركائنا الدوليين عن كثب نتيجة التحقيق، وسنواصل التأكيد على أن المملكة العربية السعودية يجب أن تضع تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر مرة أخرى".

يذكر أن "خاشقجي"، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ومعارض لسياسيات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قُتل في الثاني من أكتوبر الماضي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وخلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إلى أن مقتل خاشقجي جاء بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمريكية.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت يوم أمس السبت، إنه لم يتم التوصل إلى "نتيجة نهائية" من جانب الولايات المتحدة بشأن من يقف وراء مقتل الصحفي السعودي .