مفاوض بريطاني سابق حول بريكسيت يهاجم خطة بلاده للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

هاجم كبير المفاوضين البريطانيين السابق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، دومينيك راب خطة بلاده لمغادرة التكتل، فيما تواجه رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي تحديا محتملا بشأن القيادة.

وكانت مسودة اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي، قد تمت الموافقة عليها من قبل حكومتها يوم الأربعاء الماضي، لكنها أثارت موجة من الاستقالات والانتقادات من جانب مشرعين في حزبها، حيث يدعو كثيرون إلى تصويت بحجب الثقة.

وأضاف راب، في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" أن الرسالة لم تصل لمفاوضي الاتحاد الاوروبي بأن بريطانيا "لن يتم ابتزازها وتخويفها" من قبل بروكسل، واصفا عناصر مسودة الاتفاق بأنها "أسوأ ما يمكن أن يكون".

وتابع أن بعض الشخصيات في بروكسل أظهرت "سلوكا ضاريا" قائلا إنه يتعين أن تتخذ بريطانيا نهجا أكثر صرامة.

وطرحت ماي مسودة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي كـ"أفضل اتفاق" لبريطانيا، لكن الانتقادات من جميع الأطراف تعني أنها تواجه معركة ضخمة للحصول على موافقة البرلمان البريطاني.

وإذا تم التصويت ضد اتفاق ماي، عندئذ ستواجه بريطانيا احتمالا فوضويا لمغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس 2019.