رئيس حزب القوات اللبنانية: إيران تعطل تشكيل الحكومة في لبنان

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أن إيران تعطل تشكيل الحكومة في لبنان، بعدما أصبحت في وضع دفاعي على مستوى منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 40 عاما، ولهذا قررت استجماع ما يمكنها من أوراق على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مواجهة هذا الضغط الأمريكي الكبير الذي يمارس عليها.

وقال جعجع - في تصريح اليوم الأحد - "إن التصعيد الأخير الذي جرى في قطاع غزة، وعرقلة الحكومة العراقية بعد تأليفها، وتعطيل تشكيل الحكومة في لبنان، يأتي في سياق هذه المواجهة الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد على أن شرط التمثيل الوزاري لسُنّة 8 آذار (حلفاء حزب الله) هو عقدة مفتعلة، وأنه يمكن تبيان ذلك بمجرد "مراجعة شريط الاستشارات النيابية".. مشيرا إلى أن كل نائب من بين هؤلاء النواب السُنّة الستة، قد حضر مع كتلته النيابية الحقيقية القائمة خلال الاستشارات.

وأضاف جعجع "السؤال الذي يطرح نفسه اليوم.. لماذا لم يحضروا الاستشارات النيابية ككتلة نيابية واحدة ؟.. إلا أن الجواب واضح وهو أنه لا وجود لكتلة مماثلة أو لفريق اسمه سُنّة 8 آذار، وإنما هم تم جمعهم في الأشهر القليلة الماضية كورقة لاستعمالها في الوقت المناسب".

وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية أن من يشكل الحكومة هو رئيس الوزراء المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وفقا لما نص عليه الدستور، وأن لهما مطلق الحرية في اتخاذ القرار بتمثيل أحد هؤلاء النواب في الحكومة أم لا، وهذا الأمر لا يمكن فرضه من قبل أي طرف.

ورأى أنه من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور في مسألة تشكيل الحكومة باعتبار أنها لم تعد مرتبطة بحسابات أوعوامل داخلية يمكن تقدير مسارها، وإنما ترتبط بتقدير إيران للأمور "والتي إن رأت أنها مستفيدة من التعطيل فمن الممكن أن يستمر لعدة أشهر، وإذا رأت أنه يؤثر سلبا عليها أوأنها لن تتمكن من استثماره في السياسة فعندها ستفرج عنه لتتألف الحكومة".