ترامب: رفضت الاستماع إلى تسجيل مقطع خاشقجي «المؤلم والمفزع»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه رفض الاستماع إلى التسجيل التركي لواقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.

وفي تصريحات لمحطة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب، اليوم الأحد: "لدينا التسجيل وأنا لا أرغب في سماعه وبالنسبة لي ليس هناك سبب لسماعه"، وأجاب على سؤال من الصحفي كريس ووليس حول السبب في موقفه هذا بقوله "إن المقطع مؤلم ومفزع".

وأضاف ترامب: "لقد أُخبِرت بشكل شامل عن الأمر ولا يوجد سبب لأسمعه"، مشيرا إلى أنه سأل مستشاريه عما إذا كان ينبغي عليه أن يسمعه، لكنهم نصحوه بألا يفعل، قائلا: "أعرف كل شيء جاء في الشريط دون أن أضطر إلى سماعه، فهو وحشي للغاية وفظيع للغاية ومفزع".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد رسميا لأول مرة قبل أكثر من أسبوع عن وجود مقطع صوتي لقتل خاشقجي، وأعلن عن إرساله المقطع لعدد من الدول بينها الولايات المتحدة وألمانيا، ولا يزال من غير الواضح بعد على وجه الدقة ما الذي ورد في التسجيل.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن أحد التسجيلات، اتصال فرد من الفريق الخاص الذي حضر إلى القنصلية، وتألف من 15 شخصا، قوله خلال الاتصال مع الرياض بعد الجريمة إن العملية تمت.

وحسب تقارير إعلامية، فإن السلطات التركية عرضت على جينا هاسبل رئيسة الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية (سي آي ايه)، خلال زيارتها لأنقرة تسجيلات صوتية لعملية قتل خاشقجي، فميا أعلن ترامب أمس السبت، أنه يعتزم تقديم تقرير عن قتل خاشقجي بحلول بعد غد الثلاثاء.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت، في وقت سابق، أن تقديرات وكالة (سي آي ايه) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو نفسه من أمر بقتل خاشقجي في القنصلية، وفي المقابل، ذكرت الحكومة الأمريكية أن تقدير وكالة (سي آي ايه) ليس تقريرا نهائيا.