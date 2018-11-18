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السلطات القضائية في بيرو تمنع رئيس أسبق من مغادرة البلاد

ليما - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 18 نوفمبر 2018 - 1:19 ص | آخر تحديث : الأحد 18 نوفمبر 2018 - 1:19 ص

حظرت السلطات القضائية البيروفية على الرئيس الأسبق، ألان جارسيا، مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا بسبب تحقيق جار في مزاعم بالتآمر وغسيل أموال في فضيحة فساد تورطت فيها شركة البناء البرازيلية (أوديبريشت).

وفي جلسة استماع عقدت أمس السبت، وافق القاضي خوان كارلوس سانشيز على طلب تقدم به مكتب المدعي العام بعد سماع دليل على أن شركة أوديبريشت دفعت لجارسيا بشكل غير قانوني 100 ألف دولار على الأقل على سبيل الرشوى مقابل عقد مؤتمر.

ويعتبر جارسيا واحدا من ثلاثة رؤساء سابقين يواجهون مزاعم فساد خلال فترة خدمتهم في السلطة بداية من عام 2001 فصاعدا.

ويزعم أن شركة البناء البرازيلية العملاقة دفعت رشاوى بلغ مجموعها 29 مليون دولار.

وفازت الشركة بمناقصات لأكثر من 12 مشروع بناء منشآت عامة في بيرو في الفترة من 2005 وحتى 2014، على ما يبدو بسبب الرشاوى.


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