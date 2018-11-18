جنوب أفريقيا تتوقع أن تسهم زيارة الرئيس الألماني في تعزيز العلاقات التجارية

يستقبل رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بعد غد الثلاثاء الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في لقاء وصفته الرئاسة في جنوب إفريقيا بأنه يمثل فرصة للتباحث حول القضايا الثنائية.

وتوقعت رئاسة جنوب إفريقيا، في بيان اليوم الأحد، أن توفر الزيارة الرسمية لشتاينماير فرصة للزعيمين؛ لبحث القضايا الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020.

وتوقعت أن تقود الزيارة إلى توقيع اتفاقيات في مجال التجارة والاستثمار بين الجانبين.

ومن المقرر أن ينعقد لقاء الرئيسين بعد غد الثلاثاء في كيب تاون، وستكون هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لرئيس ألماني إلى جنوب إفريقيا منذ 20 عاما.

وتأتي هذه الزيارة بعد لقاء ثنائي جمع بين رامافوزا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة مبادرة مجموعة العشرين للشراكة إفريقيا التي انعقدت في برلين أواخر أكتوبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى وجود علاقات اقتصادية قوية ومتنامية بين الجانبين، حيث كانت ألمانيا هي ثالث أكبر شريك تجاري لجنوب إفريقيا في عام 2017.

كما أن الشركات الألمانية تشكل، في مجموعها، أحد أكبر المستثمرين الخارجيين في جنوب أفريقيا، حيث تقوم أكثر من 600 شركة ألمانية بتشغيل أفرع لها أو الإنتاج في جنوب أفريقيا، وتوفر ما يقرب من مئة ألف فرصة عمل.