ترشيح مسؤول سابق بـ«ميريل لينش» لرئاسة «تيلكوم إيطاليا»

ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أمس السبت، أن شركة تيلكوم إيطاليا للاتصالات السلكية واللاسلكية تتأهب لتعيين رئيس قطاع سابق في مؤسسة "ميريل لينش" للخدمات التمويلية العالمية لويجي جوبيتوسي، رئيسا تنفيذيا جديدا لها، بعد أن تمت إقالة عاموس جينيش، من هذا المنصب خلال الأسبوع الحالي من جانب حلفاء أحد كبار المساهمين المؤثرين.

ونقلت الوكالة عن مصادر وثيقة الاطلاع على تعيين جوبيتوسي أن المدراء العشرة المدعومين من شركة إيليوت مانجمنت كوربوريشن لإدارة الاستثمار، وهي أحد كبار المستثمرين المؤثرين بشركة تيلكوم إيطاليا، وافقت على ترشيح جوبيتوسي خلال مؤتمر عبر الهاتف عقدوه أمس السبت.

وأوضحت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، نظرا لسرية المناقشات داخل شركة تيلكوم إيطاليا، أن ترشيح جوبيتوسي بحاجة إلى دعم 8 على الأقل من أعضاء مجلس إدارة تيلكوم إيطاليا البالغ عددهم 15 مديرًا لضمان توليه المنصب في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الاحتكارية سابقا.

يذكر أن "تيلكوم إيطاليا" هي شركة إيطالية خاصة للاتصالات السلكية واللاسلكية تأسست في يوليو 1994 بعد انقسامها عن الشركة الأم التي كنت تحمل نفس الاسم.

ويجتمع مجلس الإدارة بكامل أعضائه غدا الأحد لإجراء تصويت نهائي، ومن المقرر أن تقوم لجنة ترشيح بالتوصية رسميا باسم لويجى جوبيتوسي.

ورفض متحدث باسم تليكوم إيطاليا التعليق حول تلك المسألة.