الكويت تنفي التقدم بطلب فتح سفارتها في سوريا

نفى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن تكون الكويت قد تقدمت بطلب لفتح سفارتها في سوريا، مضيفا "حسب معلوماتنا أن بعض الدول العربية تقدمت بطلبات لإعادة ترتيب أوضاع سفاراتهم في دمشق لكن سفارة الكويت هناك مغلقة والعلاقة مجمدة حتى الآن".

وأشار الجار الله في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أثناء تواجده في احتفال سفارة فلسطين بالعيد الوطني إلى أن الكويت تبذل جهودا سياسية ومادية لدعم الفلسطينيين وأن إسرائيل تمارس أعمالا وحشية في غزة ونتواصل مع أصدقائنا في مجلس الأمن لبلورة موقف داعم لأشقائنا في فلسطين.

وبسؤال عن مستوى التمثيل في القمة الخليجية التي ستنعقد في الرياض في التاسع من ديسمبر المقبل، قال الجار الله إن القمة الخليجية المقبلة سوف يحضرها كل دول الخليج الأمر الذي يعد بارقة أمل لإعادة الجهود في احتواء الخلاف الخليجي الذي طال أمده، وأضاف أن "مستوى التمثيل سيكون عاليا ويليق بتجربة مجلس التعاون ويجسد حرص قادة دول الخليج على الحفاظ على التجربة الخليجية الرائدة".

يشار إلى أن السعودية التي تستضيف قمة مجلس التعاون قد قطعت إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر العضو في المجلس متهمة إياها بدعم "الإرهاب" وهو ما تنفيه الدوحة باستمرار.