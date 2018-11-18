الصحف الألمانية تركز على ثورة التغيير في صفوف المانشافت

ألقت الصحف الألمانية الصادرة صباح اليوم الأحد الضوء على ثورة التغيير التي بدأها المدرب يواكيم لوف في صفوف المانشافت، محاولة منه لتحسين النتائج التي تراجعت خلال عام 2018.

واهتمت صحيفة (بيلد) - عبر موقعها الإلكتروني - بالتغيير المتوقع في صفوف المنتخب الألماني، وأشارت تحت عنوان "نهاية جيل بطل العالم"، إلى عزم المدير الفني يورجن لوف منح الفرصة للمواهب الشابة، مع توديع الحرس القديم.

أما صحيفة (إكسبريس)، فحمل غلافها عنوان "موديست يعود إلى كولن من جديد" ، كما أشارت إلى عودة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست إلى صفوف كولن، الذي يلعب في الدرجة الثانية، بعدما أنهى رحلته في الدوري الصيني.

واهتمت صحيفة (كيكر) أيضًا - عبر موقعها الالكتروني - بعودة موديست إلى نادي كولن، الذي غادره في صيف 2017 إلى تيانجين الصيني مقابل 30 مليون يورو.