حماس: لا يوجد تقدم في مفاوضات الأسرى

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن تفاهمات وقف إطلاق النار لا تزال قائمة ومستمرة، نافيا وجود أي تقدم في المفاوضات المتعلقة بملف الأسرى.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية اليوم الأحد عنه القول، في مقابلة تليفزيونية أمس، إن السلطات الإسرائيلية "تعيق أي تقدم في هذا الملف، وغير جاهزة لإبرام صفقة أسرى حقيقية، وتراوغ وتبيع الوهم لعائلات جنودها".

وأضاف أنه ليس لديه معلومات حول قبول تل أبيب بالإفراج عن أسرى "صفقة شاليط" المعاد اعتقالهم، مشيرا في السياق إلى أنه "لا يمكن إبرام صفقة جديدة والاحتلال لم يحترم الصفقة السابقة ويستمر في اعتقال بعض محرريها".

وفيما يتعلق بعملية خانيونس مؤخرا، فقد أكد الحية أن "الجيش الإسرائيلي حاول تنفيذ اختراق أمني كبير على ما يبدو من خلال زراعة أجهزة تنصت، لكن المقاومة الفلسطينية كانت له بالمرصاد، ويقظتها أفشلت مخططاته".

كانت تقارير أشارت أمس إلى حدوث تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول صفقة تبادل وأن إسرائيل قررت بشكل أولي الاستجابة للشرط الرئيسي الذي تضعه حركة حماس لاستئناف المفاوضات غير المباشرة في ملف صفقة التبادل المحتملة وهو الإفراج عن كل السجناء الذين تم اعتقالهم مجددا بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة شاليط.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصدر وصفته بالكبير نفيه أيضا لصحة هذه الأنباء.