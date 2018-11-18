رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية يعلن ترشحه لخلافة وزير الداخلية في رئاسة الحزب البافاري

أعلن رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، ترشحه ليكون خليفة لوزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، في منصب رئاسة الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، بعد إعلان الأخير استقالته من المنصب، وتلقي زودر سلسلة من المطالبات من داخل الحزب للترشح.

وصرح زودر، اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "بعد تفكير متأن ورغبة أعضاء كثيرين من الحزب، أنا مستعد للتقدم للعمل بالحزب. لذلك، أرشح نفسي لمنصب رئاسة الحزب البافاري".

ومن المقرر انتخاب الرئيس الجديد للحزب البافاري في المؤتمر الخاص للحزب الذي يعقد يوم 19 يناير المقبل.

ويعتزم زيهوفر مغادرة منصبه في هذا التاريخ الذي أعلنه في بيان كتابي أول أمس الجمعة.

وليس هناك شك في انتخاب زودر للمنصب، حيث إن المرشح الجدي الآخر الوحيد لهذا المنصب وهو السياسي الأوروبي البارز مانفرد فيبر أعلن أمس السبت تخليه عن الترشح.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب البافاري والحزب المسيحي الديمقراطي يُشكِلان معا "الاتحاد المسيحي" الذي يمثل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا.