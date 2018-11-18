تدمير عبوات ناسفة و3 أوكار لتنظيم «داعش» في العراق

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، تدمير عدد من العبوات الناسفة وثلاثة أوكار من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية أمنية في سلسلة جبال بادوش.

وذكر مركز الإعلام الأمني، في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، شرعت القوات الأمنية في اللواء 66 ضمن الفرقة 20، وبإشراف ميداني من قِبل قيادة عمليات نينوى، بعملية نوعية في سلسلة جبال بادوش، ضمن منطقة العلان.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن تدمير عدد من العبوات الناسفة، وتدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي، يتجاوز طول أحد الأوكار الـ100 متر، لافتا إلى تدمير العبوات والأوكار من قبل الهندسة العسكرية وطيران قوات التحالف الدولي.