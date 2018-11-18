العاهل السعودي يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس العراقي

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض، الأحد، جلسة مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح.

وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويرافق الرئيس العراقي في زيارته إلى السعودية، وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير الصناعة صالح عبد الله، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي.

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس العراقي إلى المملكة العربية السعودية منذ توليه منصبه مطلع أكتوبر الماضي.