الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مسلحين باتجاه نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

أحبط الجيش السوري محاولة تسلل مجموعات مسلحة من محورين باتجاه نقاط حاكمة على أطراف المنطقة المنزوعة السلاح بريف حماة الشمالي، للانطلاق منها والاعتداء على نقاط عسكرية تحمي المدنيين في قريتي الخربة وزلين.

ورصد الجيش السوري - حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد - تحرك مجموعتين مسلحتين تسمى "كتائب العزة" بين كروم الزيتون، متسللتين عبر محوري البويضة ومعركبة في التوقيت ذاته، بهدف الوصول إلى أحد الجروف الصخرية بالقرب من نقاط عسكرية للاعتداء عليها.

وأضاف الجيش السوري أنه عند وصول المسلحين إلى مسافة معينة على محوري تسللهم، تعامل معهم برمايات مركزة محققة إصابات في صفوفهم، مشيرا إلى أن حالة من الهلع سادت بين المسلحين نتيجة عامل المفاجأة بانكشاف تسللهم ووقوعهم في مرمى نيران الأسلحة الخفيفة للجيش.

يذكر أن الجيش السوري اشتبك أمس الأول مع مجموعة مسلحة تسللت باتجاه إحدى النقاط العسكرية المتقدمة في محيط بلدة السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي، وكبد المسلحين المهاجمين خسائر كبيرة وأوقعهم بين قتيل ومصاب.

وتواصل المجموعات المسلحة - التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي - المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب خرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة في المنطقة منزوعة السلاح ومحيطها.