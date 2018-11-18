فرشاة مراحيض بمجسم لترامب في نيوزيلندا

لا تتوقف المنتجات التي تحمل صورة أو مجسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبهار الجميع، بدء الأمر بقمصان تحمل صورته أو لعب أطفال حتى تطور الأمر إلى فرش المراحيض.

أحد الباعة في نيوزيلندا طرح فرشاة مراحيض للبيع عبر الإنترنت عليها مجسم لوجه ترامب وشعر أصفر كثيف على رأسه، ووصفها بأنها مصنعة يدويا، وتجعل رائحة المراحيض رائعة، بحسب موقع إندبندنت.

وأكد البائع أن فرشاته تحظى بشعبية كبيرة، والطلب عليها أكبر من العرض المتاح، وينتظر البعض لمدة تتراوح بين 6 و 8 أسابيع للحصول على فرشاتهم الخاصة.

وصل سعر الفرشاة إلى 19 جنيها استرلينيا إلى جانب مصاريف الشحن.