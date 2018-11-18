نتنياهو في مواجهة أزمة حكومية: نحن في واحد من المواقف الأمنية الأكثر صعوبة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الدعوة إلى انتخابات مبكرة سيكون إجراء "غير مسؤول" بالنظر إلى التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

وقال مساء اليوم الأحد "نحن في واحد من المواقف الأمنية الأكثر صعوبة، وفي مثل هذا الوقت لا نسقط حكومة ونجري انتخابات جديدة، هذا إجراء غير مسؤول، أمامنا عام حتى يجب إجراء انتخابات بشكل قانوني"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وفي وقت سابق اليوم قال نتنياهو خلال اجتماع حكومي "سيكون من الخطأ في ظل هذا الوضع الأمني الحساس أن يتم إجراء انتخابات جديدة"، بحسب بيانات صادرة عن مكتبه.

ويلوح إجراء انتخابات مبكرة في الأفق بعد أزمة تعرض لها الائتلاف الحكومي اليميني بزعامة نتنياهو بسبب استقالة وزير الدفاع المتشدد أفيجدور ليبرمان على خلفية قرار الحكومة بقبول وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتركت استقالة ليبرمان الأسبوع الماضي نتنياهو بأغلبية ضئيلة في البرلمان، وحث رئيس الوزراء شركاءه الباقين على عدم التخلي عن الائتلاف.

واأعلن نتنياهو أنه يعتزم لقاء وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، الذي يرأس حزب "كلنا " الوسطي في إطار "محاولة أخيرة للحيلولة دون سقوط الحكومة".

يذكر أن كحلون الذي يشغل حزبه 10 مقاعد في البرلمان البالغ مجموعها 120 مقعدا دعا إلى الاسراع بإجراء انتخابات مبكرة، مثله في ذلك مثل باقي شركاء الائتلاف الحاكم.

وانسحب حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان من الائتلاف الحاكم، وسحب أعضاؤه الخمسة في الكنيست تأييدهم للحكومة، وبدون كتلة ليبرمان لاتزال حكومة نتنياهو تحظى بأغلبية 61 مقعدا.

وكان رئيس حزب "البيت اليهودي" المحافظ المؤيد لسياسة الاستيطان، نفتالي بينيت، هدد بانسحاب حزبه من الائتلاف ما لم يتم إسناد حقيبة الدفاع له ليخلف ليبرمان، ولكن نتنياهو يعتزم تولي الحقيبة بنفسه.

وبدأت ولاية الحكومة الحالية بعد الانتخابات في عام 2015 وتنتهي في نوفمبر 2019، وتولى نتنياهو منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية بشكل متوال منذ عام 2009 وكان تولى المنصب للمرة الأولى في الفترة بين عامي 1996 و1999.