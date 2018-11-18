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القوات الخاصة الأفغانية تعتقل 7 مسلحين تابعين لـ«طالبان» في إقليم تخار

كابول أ ش أ
نشر فى : الأحد 18 نوفمبر 2018 - 12:35 م | آخر تحديث : الأحد 18 نوفمبر 2018 - 12:35 م

شنت القوات الخاصة التابعة للجيش الأفغاني عملية في إقليم (تخار)، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 7 مسلحين تابعين لحركة (طالبان)؛ من بينهم قائدان بارزان.
ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية ما قاله الفيلق (شاهين 209) التابع للجيش الأفغاني في شمال البلاد - في بيان - إن القوات الخاصة شنت عمليات في القرى الواقعة على حدود عاصمة الإقليم الأفغاني؛ ما أسفر عن اعتقال ما لا يقل عن 7 مسلحين تابعين لطالبان خلال هذه العمليات؛ من بينهم قائدان بارزان.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية؛ بما فيها حركة (طالبان)، على العمليات حتى الآن.


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