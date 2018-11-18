«الصحفيين العرب» يدين اعتداء الاحتلال على مسيرة للصحفيين الفلسطينيين وإصابة النقيب

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب -بشدة- الاعتداء الغاشم الذي ارتكبته قوات الاحتلال الصهيوني ضد المسيرة السلمية للصحفيين الفلسطينيين والعرب والدوليين والتي شارك فيها أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب.

وأشار الاتحاد، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن هذا الاعتداء نتج عنه إصابة ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين بقنبلة غاز مباشرة في كتفه، بالإضافة إلى إصابة 7 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي وأعداد أخرى أصيبت بقنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين في الدفاع عن الصحفيين وحرية الإعلام، ودعى كافة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم والاعتداءات والانتهاكات من العقاب وضرورة مواصلة الجهود لرفع الحصانة عنهم تمهيدا لمحاكمتهم على هذه الجرائم.

واعتبر الاتحاد العام للصحفيين أن هذه الاعتداءات الوحشية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي بمثابة عدوان سافر على كل الصحفيين في العالم واستهتار بكافة المواثيق والأعراف الدولية وانتهاك صارخ لحق الصحفيين في العمل والتحرك الحر في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.