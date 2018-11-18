«الأسهم ثلاثية الألوان» تنظم عرضا لسلاح الجو الإيطالي في سماء الكويت

نظم فريق من طياري الجيش الإيطالي عرضا جويا مبهرا في سماء الكويت، ظهر اليوم الأحد، في إطار فعاليات الأسبوع الإيطالي في الكويت.

وقام فريق "الأسهم ثلاثية الألوان" التابع لسلاح الجو الإيطالي بتشكيلات بالطائرات في سماء الكويت، وضخ ألوان علم الكويت في السماء من خلال تشكيلات فنية رائعة، وهو ما أبهر الحضور التي حرصت على مشاهدة العرض أسفل أبراج الكويت بشارع الخليج العربي.

من جهته قال الملحق العسكري الإيطالي لدى الكويت العقيد فيتو كراكاس إن تلك الطائرات معروفة لدى الطيارين الكويتيين الذين سبق وأن تلقوا تدريباتا عليها في إيطاليا.

وأضاف أن العرض ضم طائرات T-346A التي تعتبر من أفضل طائرات التدريب، وطائرات "يوروفايتر تايفون"، وطائرة الجناح الجوي الإيطالي لتحليق الطيران Reparto Sperimentale Volo، والفريق الاستعراضي للقوات الجوية الإيطالية "الأسهم ثلاثية الألوان"، إضافة إلى 10 طائرات أخرى.