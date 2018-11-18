كوريا الجنوبية: الترتيبات الأمنية تمنع عودة سفارتها إلى ليبيا

قال سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا، تشوي سونج سو، إن "كوريا كانت قد قررت عودة سفارتها لاستئناف أعمالها من العاصمة الليبية في سبتمبر الماضي، إلا أن الترتيبات الأمنية في طرابلس حالت دون ذلك"، "في إشارة للترتيبات الأمنية التي أعقبت اشتباكات مسلحة شهدتها طرابلس شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين".

وأشار السفير ،خلال لقائه، اليوم الأحد، في طرابلس مع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا عبد السلام كاجمان، إلى حرص بلاده على عودة السفارة قريبا ودعم العلاقات السياسية والاقتصادية مع ليبيا، كما أبدى سعيه لعودة الشركات الكورية في القريب العاجل للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.

من جانبه، شدد كاجمان، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على أهمية عودة السفارة والشركات الكورية التي قال إنها "أسهمت كثيرا في المشاريع الإنمائية والتنموية في ليبيا"، مؤكدا رغبة حكومة الوفاق في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.