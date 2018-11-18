يقوم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، يوم غد الاثنين، بزيارة إلى طهران تستمر يوما واحدا، على رأس وفد سياسي.

ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فإن هانت سيلتقي خلال الزيارة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، فضلا عن عدد آخر من كبار المسؤولين من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ومن بينها الأوضاع في اليمن، والقضايا الدولية، والاتفاق النووي.

وستكون هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الوزير، الذي تم تعيينه قبل أشهر، إلى طهران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب في مايو الماضي بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان جرى توقيعه في يوليو من عام 2015 بين إيران من جهة، وبين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى.

وكان ظريف وهانت قد أجريا قبل نحو أسبوعين اتصالا هاتفيا، أكد هانت خلاله التزام بريطانيا وبقية الدول أعضاء بالاتفاق.