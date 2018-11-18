«الخارجية الأمريكية»: لا نتيجة نهائية لدينا بشأن مقتل «خاشقجي»

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، إنه لم يتم التوصل إلى "نتيجة نهائية" من جانب الولايات المتحدة بشأن من يقف وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر نويرت، في بيان: "التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية توصلت إلى نتيجة نهائية، ليست دقيقة. لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها فيما يتعلق بقتل السيد خاشقجي".

وأضافت: "ستواصل وزارة الخارجية البحث عن جميع الحقائق ذات الصلة. وفي غضون ذلك سنواصل التشاور مع الكونجرس والعمل مع الدول الاخرى لمحاسبة المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي."

وذكرت وسائل إعلام أمريكية متعددة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، بينما تنفي السعودية ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تحدث للصحفيين عن قضية "خاشقجي"، قبل توجهه إلى كاليفورنيا لتفقد آثار حرائق الغابات هناك.

وقال "ترامب": "حتى هذه اللحظة، تم إبلاغنا بأنه (ولي العهد) لم يلعب دورا، وسنسعى لاكتشاف ما يقولون".

وبسؤاله عن إمكانية تأكيده في النهاية ما إذا كان ولي العهد مسؤول عن مقتل "خاشقجي"، رد "ترامب"، قائلا: "نحن ننظر في ذلك".

وقال: "أنتم تعلمون، لدينا أيضا حليفا عظيما في السعودية، إنهم يمنحوننا الكثير من الوظائف والكثير من الأعمال التجارية والتنمية الاقتصادية، إنهم حقا حليف رائع فيما يتعلق بالوظائف والتنمية الاقتصادية".