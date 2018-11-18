وسائل الإعلام الجزائرية تبرز لقاء مدبولي وأويحيى على هامش القمة الأفريقية

أبرزت وسائل الإعلام الجزائرية، اليوم الأحد، لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أحمد أو يحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، الذي عقد الليلة الماضية على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا.

ونقلت وسائل الإعلام عن مدبولي إعرابه عن أمله في زيادة الاستثمارات الجزائرية في مصر، وتأكيده أنه يتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة قريبا، والتي ستمثل نقلة نوعية للتعاون بين البلدين، خاصة بعد أن وصل حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر إلى 3.6 مليار دولار.

وأشاد رئيس الوزراء المصري بالتعاون القائم بين مصر والجزائر في مختلف المجالات، مشيرا إلى المشاركة الشبابية المتميزة لأبناء الجزائر في فعاليات الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. مؤكدا أهمية تسريع إجراءات منح تأشيرات دخول مواطني البلدين، لما سيكون له من أثر ايجابي في تعزيز التعاون وزيادة حركة التبادل السياحي.

من جهته، قال أحمد أويحيى "إن الجزائر التي اكتوت بنار الإرهاب الآثم تقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب والتطرف".

وفيما يخص التعاون في مجال الاستثمار، أكد أويحيى مشاركة وفد كبير من الجزائر بمؤتمر شرم الشيخ في شهر ديسمبر المقبل، مضيفا أن بلاده تتطلع لإنشاء شركات مشتركة بين المستثمرين المصريين والجزائريين.