تقرير فلسطيني : 4 ملايين دولار خسائر غزة جراء جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل

أفاد تقرير فلسطيني رسمي، اليوم الأحد، بأن خسائر قطاع غزة جراء جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل الأسبوع الماضي بلغت 4 ملايين دولار أمريكي.

وذكر التقرير الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، وجرى عرضه خلال مؤتمر صحفي في غزة، أن 1252 وحدة سكنية تضررت بفعل غارات إسرائيل على القطاع.

وأوضح التقرير أن عدد الوحدات التي هُدمت بشكل كلي بلغت 77 وحدة بتكلفة تقديرية 3 ملايين دولار، فيما تضررت 55 وحدة بشكل بليغ، و1100 لأضرار جزئية طفيفة، بينما بلغت عدد الوحدات التي أصبحت غير صالحة للسكن 20 وحدة.

واعتبر التقرير أن إسرائيل "شنت عدوانا مفتوحا ركزت فيه على استهداف المنشآت المدنية بما فيها المنازل السكنية باستخدام قوة غير متناسبة تهدف إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمحيط السكني لهذه المنشآت وتشريد مئات الأسر".

وذكر أن ذلك تم في وقت يعاني فيه قطاع غزة من تأخر في عملية الإعمار بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007 ونقص التمويل الدولي اللازم.

وشهد قطاع غزة جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الأسبوع الماضي أدت إلى مقتل 14 فلسطينيا وضابط إسرائيلي وانتهت باتفاق جديد لوقف إطلاق النار.