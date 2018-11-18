السفير الأمريكي بالكويت: وفد من الكونجرس سيزور الكويت لبحث عدد من الملفات

أعلن السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان، أن وفدا من الكونجرس الأمريكي سيزور الكويت قريبا ليبحث مع المسئولين الكويتيين عددا من القضايا والملفات ومن أبرزها اليمن وإيران والعراق.

وأوضح سيلفرمان – في تصريح صحفي – أن المباحثات بين وفد الكونجرس الأمريكى، والذى سيضم نوابا من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، ستتناول أيضا الأوجه المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى لقاء الجنود الأمريكيين المتواجدين في الكويت، والاحتفال معهم بعيد الشكر.

وحول تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بشأن تأييد الرياض للحل السياسي للأزمة اليمنية، قال سيلفرمان "رأينا في هذه القضية يتمثل في إيجاد حل نهائي لها الآن من خلال عودة الفرقاء إلى طاولة المباحثات، ونشجع مباحثات السويد المقترحة والحوار السياسي، ونأمل أن يتم ذلك قبل نهاية هذا العام، ونعتقد أنه الآن، لا يوجد أي حل عسكري للأزمة في اليمن، وهذا هو توجهنا في هذه المرحلة".

فيما يتعلق بلقائه نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله مرتين خلال أسبوع واحد، أوضح السفير الأمريكى لدى الكويت، أن هناك العديد من الملفات والأمور لبحثها بين الجانبين، خاصة المتعلقة بملفات إيران، واليمن، والأزمة الخليجية، والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لافتا إلى عدم وجود أى جديد بشأن الأزمة الخليجية حتى الآن.